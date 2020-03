Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vlahovic titolare

Nell'Udinese Nestorovski vince il ballottaggio con Lasagna, a centrocampo c'è Jajalo. Fiorentina con Chiesa e Vlahovic in attacco, Cutrone fuori.

Queste le formazioni ufficiali di - :

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic.

Altre squadre

Gotti sceglie Jajalo in mediana al posto di Fofana e Nestorovski in attacco in coppia con Okaka: il macedone vince il ballottaggio con Lasagna che si accomoda in panchina.

Iachini dà spazio a Igor sulla fascia sinistra in sostituzione dello squalificato Dalbert, Badelj in cabina di regia con Duncan e Castrovilli ai suoi lati. Capitan Pezzella guida la difesa completata da Milenkovic e Caceres.