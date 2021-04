Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali: conferma per Pavoletti

Gotti sceglie Okaka e Forestieri in avanti, c'è Walace a centrocampo. Nel Cagliari dentro Carboni ed Asamoah, fuori Simeone.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Becao; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Molina; Nestorovski, Okaka.

CAGLIARI (3-5-1-1): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Nainggolan, Asamoah; Joao Pedro; Pavoletti.

Gara fondamentale in chiave salvezza quella di Udine, tra l'Udinese e il Cagliari. La formazione sarda è tornata a sperare dopo il successo contro il Parma, mentre quella bianconera è reduce da una vittoria e si avvicina a quota quaranta, distante quattro lunghezze.

Gotti opta per Okaka e Forestieri in attacco, turnover causa infrasettimanale. Pereyra, Walace ed Arslan sono gli interni, con Molina e Stryger Larsen ad agire sulle fasce di centrocampo. In porta Musso, difeso da Nuytinck, Becao e Bonifazi.

Conferma per Pavoletti nel Cagliari, supportato da Joao Pedro. Fuori Simeone alla pari di Cerri. A centrocampo Marin, Deiola e Nainggolan, larghi Nandez e la sorpresa Asamoah. Cragno ancora out, Vicario nuovamente in porta. A completare la formazione Ceppitelli, Godin e il giovane Carboni.