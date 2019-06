Ucraina-Italia Under 20, Pinamonti in lacrime: "Uscire così fa male"

Italia eliminata dall'Ucraina ai Mondiali Under 20: proteste azzurre per il goal annullato a Scamacca. Pinamonti piange: "Questo è il calcio".

Si è arrestato in semifinale come due anni fa il sogno dell' Under 20 ai Mondiali: Buletsa regala la finale all' tra le polemiche per un goal annullato proprio allo scadere a Gianluca Scamacca, attaccante degli azzurri.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'arbitro brasiliano Raphael Claus è stato richiamato dal VAR per visionare le immagini e ha ritenuto troppo largo il braccio del centravanti del sul diretto marcatore Bondar, motivo che lo ha indotto a cancellare una vera prodezza balistica.

Tanta amarezza e frustrazione tra i ragazzi del ct Paolo Nicolato, in particolare per Andrea Pinamonti che si è presentato in lacrime all'intervista concessa a 'Sky Sport' dopo il triplice fischio.

PINAMONTI HA FATTO L'INTERVISTA IN LACRIME 💔 pic.twitter.com/68YuJxpLPQ — MIL POR CIENTO (@addictvedjuve) June 11, 2019

"Uscire così fa male, ci credevamo, eravamo convinti che il goal che ci hanno annullato fosse regolare. Purtroppo il calcio è anche questo, dispiace tanto. Non ci si può rimproverare niente, abbiamo dato tutto fino alla fine".

L'Italia sarà impegnata nella finalina per la medaglia di bronzo contro la perdente di - .