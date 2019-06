Italia Under 20 eliminata coi rimpianti: goal dubbio annullato a Scamacca al 92'

Under 20 fuori coi rimpianti dal Mondiale di categoria. La squadra di Nicolato è stata eliminata in semifinale dall' grazie a un goal di Buletsa. E, soprattutto, a un goal dubbio annullato al 92'.

Il protagonista dell'azione è stato Gianluca Scamacca, che in pieno recupero è riuscito a girare in porta col destro un pallone difficilissimo da gestire. Un destro volante che il VAR ha annullato.

Il direttore di gara, il brasiliano Raphael Claus, è stato richiamato all'on-field review e ha ravvisato un presunto braccio troppo largo dell'attaccante del su Bondar, che sembra lasciarsi cadere abbastanza facilmente.

This was the Scamacca goal for Italy, which was ruled out after the referee checked the replay. Really good finish. pic.twitter.com/iq2Kwbcn86