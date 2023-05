Tuttosport - In Arabia Saudita fanno sul serio, ora c’è anche Verratti nel mirino

Marco Verratti è tra i giocatori che potrebbero andare a rendere più grande il campionato saudita. L’obiettivo è ottenere i Mondiali del 2030.

E’ legato al PSG da un ricco contratto che scadrà solo nel 2026, ma la prossima estate potrebbe diventare uno dei grandi protagonisti della sessione di calciomercato.

Marco Verratti nel corso degli ultimi undici anni si è ritagliato un posto tra le grandi leggende del club transalpino: nessun giocatore ha vinto quanto lui all’ombra della Torre Eiffel (ben 29 titoli) ed inoltre è sempre stato un punto fermo per tutti gli allenatori che sono via via alternati.

A Parigi Verratti si è consacrato come un campione di caratura internazionale ed è anche per questo motivo che il suo nome è finito sul taccuino di uno dei club più ambiziosi del pianeta: l’Al-Hilal.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, in Arabia Saudita si punta ad ottenere i Mondiali del 2030 e per rendere la strada più in discesa si è deciso di seguire l’esempio del Qatar attirando nel proprio campionato testimonial d’eccezione (il Qatar nel corso degli anni ha accolto, tra gli altri, anche Guardiola e Xavi).

Da questo punto di vista, l’approdo di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr rappresenta un grande punto di partenza, ma non c’è nessuna intenzione di fermarsi al fuoriclasse portoghese.

Negli ultimi giorni hanno preso vigore le voci che vorrebbero Lionel Messi destinato al trasferimento in Arabia Saudita a fronte di un contratto da oltre 500 milioni netti l’anno, ma in attesa di vedere se realmente si concretizzerà il suo trasferimento all’Al-Hilal (c’è anche chi parla della volontà dell’argentino di tornare al Barcellona), ci sono anche altri campioni nel mirino del club.

Tra essi Jordi Alba, Angel Di Maria, Leandro Paredes e appunto Marco Verratti. L’aspetto economico non sarebbe ovviamente un problema, visto che c’è un intero Paese pronto ad aiutare i club sauditi, resta semmai da vedere se il tutto verrà effettivamente concretizzato.

La volontà è quella di fare dell’Al-Hilal una delle squadre più forti al mondo e quindi uno straordinario veicolo promozionale in ottica Mondiali 2030.