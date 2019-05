Tudor e l'Udinese ancora insieme: riconferma per un anno

Igor Tudor, dopo aver salvato l'Udinese, è stato confermato dal club dei Pozzo: accordo per la permanenza nella prossima stagione. Riscattato De Maio.

Igor Tudor resta all'. Dopo aver salvato in modo brillante la squadra bianconera nelle ultime giornate, il tecnico croato allenerà i friulani anche nella prossima stagione.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

'Sky' riporta l'accordo raggiunto tra Tudor e il club della famiglia Pozzo, che consentirà all'ex difensore della di guidare l'Udinese anche nel 2019/2020. Si attende soltanto l'ufficialità.

Così come quella relativa al riscatto di Sebastien De Maio, arrivato a gennaio dal e guadagnatosi la fiducia della società nel giro di pochi mesi: il difensore è stato acquistato a titolo definitivo.

"Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un contratto con il difensore italo-francese Sebastien De Maio, che lo legherà alla società bianconera fino al 2022".

Diventando una delle certezze del progetto Tudor, tornato in panchina a marzo per la seconda volta in carriera dopo il divorzio al termine della passata stagione: subentrato a Nicola, ha guidato l'Udinese al dodicesimo posto chiudendo il campionato a 43 punti alla pari del .