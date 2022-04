Trionfo PSV in Coppa d'Olanda: Ajax rimontato e sconfitto 2-1

E' il PSV ad aggiudicarsi la Coppa d'Olanda dopo aver superato in rimonta l'Ajax al De Kuip di Rotterdam.

Dopo una prima frazione di gioco chiusa con in svantaggio per via del goal realizzato da Gravenberch, la formazione di Roger Schmidt ha inscenato il proverbiale ribaltone nella ripresa.

Il tutto concentrato nel giro di due minuti: al 48' Gutierrez ha ristabilito l'equilibrio, mentre al 50' è arrivato anche il punto del sorpasso firmato Gakpo.

Da segnalare, nel corso del match, ben due reti annullate alla formazione di Amsterdam, in campo senza Onana escluso dai convocati dopo la lite con i tifosi: il primo sul momentaneo vantaggio, mentre il secondo a rimonta già avvenuta.

Le due formazioni, tuttavia, stanno duellando anche in campionato: a cinque giornata dalla fine è l'Ajax a guidare la classifica con quattro punti di vantaggio sui rivali che oggi hanno sollevato al cielo la decima coppa nazionale della loro storia.