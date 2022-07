Tre Fiori nella storia: primo successo esterno di San Marino in Europa

A Fiorentino, Castello (unità amministrativo) di San Marino, abitano poco più di 2.500 abitanti. Eppure, al suo interno vi hanno sede due club calcistici: l'FC Fiorentino e il Tre Fiori, terzo nell'ultima stagione del campionato sanmarinese e per questo qualificata al primo turno eliminatorio di Conference League. In cui ha fatto la storia.

Nessuna squadra di San Marino, fino al 7 luglio 2022, aveva conquistato un successo in trasferta nelle competizioni europee. Ci è riuscito il Tre Fiori, alla sua ottava partecipazione continentale tra Champions, Europa League e la neonata Conference di cui la Roma è Campione in carica.

Il sorteggio di Conference andato in scena a giugno ha accoppiato il Tre Fiori con il Fola Esch, squadra di Lussemburgo. Livello molto simile, visto e considerando come i biancorossi partecipino di consueto ai primi turni eliminatori continentali, in cui sono presenti le compagini provenienti da Andorra, Estonia e paesi più in basso nel ranking UEFA.

Ad avere la meglio nella sfida d'andata è stato però il team di Andy Selva, il più grande eroe calcistico sanmarinese: recordmani di reti in Nazionale, in campo nella storica vittoria contro il Liechtenstein, maturata proprio grazie ad una sua rete. Nel 2022 ha lasciato il Pennarossa per portare la sua esperienza. Et voilà.

Fola più pericoloso, ma Tre Fiori più cinici. Selva ha azzeccato i cambi nella ripresa, decisivi per mettere un mattoncino sulla possibile qualificazione al secondo turno eliminatorio: dentro Dolcini, autore dell'assist, dentro Nunez Mastroianni, in goal con il numero 9 sulle spalle.

A proposito di San Marino, è stato battuto in casa invece il Tre Penne, con il Tuzla City: 2-0 per il team ospite, con doppietta di Nargalic nei minuti di recupero. Una beffa arrivata dopo il rigore parato da Forti a Mehanovic. Il 14 luglio il ritorno in terra bosniaca, con padroni di casa ampiamente favoriti per il passaggio del turno.

Come il Tre Fiori, dall'altra parte: dopo aver strappato il primo successo esterno nella storia del paese, la possibilità di superare un turno europeo come nel 2018/2019, in Europa League. Guardare ad un terzo? Troppo presto, pensieri e concentrazione sul ritorno.