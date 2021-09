Momento di grande spavento per il portiere dell'Eintracht: un petardo lanciato dai tifosi dell'Anversa è esploso proprio dietro di lui.

Momenti di grande apprensione durante Anversa-Eintracht Francoforte all'inizio del secondo tempo, con la partita ancora bloccata sullo 0-0.

I tifosi del club belga hanno lanciato in campo un petardo che ha raggiunto l'area del portiere tedesco Kevin Trapp ed è esploso proprio dietro di lui.

Il nazionale tedesco è rimasto a terra qualche minuto, ancora stordito e subito soccorso dallo staff medico del suo club. Fortunatamente è riuscito a rialzarsi e proseguire regolarmente la partita.

L'arbitro ha fermato il gioco per alcuni minuti prima di permettere regolarmente la ripresa del gioco. Non è escluso però che il gesto abbia conseguenze per l'Anversa, la squadra in cui gioca anche Radja Nainggolan.