Trapani nel caos: rischia la radiazione dalla Serie C dopo due giornate

Forti problemi finanziari per il Trapani, che dopo lo 0-3 a tavolino potrebbe essere escluso dal campionato se dovesse assentarsi ancora.

Un momento delicatissimo per il Trapani, che vive forti problemi finanziari e ora rischia addirittura l'esclusione dalla Serie C: la formazione siciliana ha iniziato il torneo con uno 0-3 a tavolino e potrebbe andare incontro alla radiazione dopo sole due giornate.

Il club non ha disputato la prima sfida contro la Casertana perchè "la distinta risultava priva dell’indicazione del medico sociale e dell'allenatore in possesso del requisito di un valido tesseramento" con la conseguente sanzione del Giudice Sportivo: 0-3 e un punto di penalizzazione in classifica.

Se il Trapani dovesse risultare assente in campo anche domenica prossima contro il Catanzaro sarebbe escluso dal campionato. Stesso rischio anche in Coppa , dove la formazione siciliana è attesa per la partita contro il : a oggi però i giocatori non hanno ricevuto nessuna convocazione, ma si sono semplicemente sottoposti al tampone.

Entro domani il club dovrà pagare gli stipendi relativi al mese di giugno per non andare incontro a un'altra penalizzazione. Dopo i dubbi relativi al precedente passaggio di proprietà un'associazione di tifosi ha già avanzato il comitato 'C'è chi il Trapani lo ama', ma il buco finanziario di 438 mila euro sembra pesantissimo e la squadra ha già messo in mora lo stesso club.