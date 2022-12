Tragedia in Inghilterra: pugnalato a morte un calciatore semiprofessionista

Cody Fisher aveva solo ventitré anni ed è stato ucciso nella serata di Santo Stefano. Oltre a giocare, allenava a livello scolastico.

Una tragedia ha scosso nelle scorse ore l’Inghilterra. Cody Fisher, un calciatore che militava nelle serie inferiori del calcio inglese, oltre che un allenatore a livello scolastico, è stato ucciso nel corso della notte del 26 dicembre a Birmingham.

Secondo quanto riportato dalla ‘BBC’, Fisher, che aveva solo 23 anni, è stato pugnalato a morte al The Crane, un nightclub dove era in corso un evento per Santo Stefano, e a nulla sono valsi i mediati soccorsi.

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, sarebbe stato avvicinato da un gruppo di persone prima di essere ucciso e per far luce sulla vicenda è stato chiesto l’aiuto di chiunque abbia avuto modo di vedere qualcosa.

“Sappiamo che c’erano centinaia di persone nel locale. Abbiamo parlato con un certo numero di loro, ma abbiamo ancora bisogno di ascoltare qualcuno che era lì e che ha assistito all’accaduto o che ha addirittura filmato qualcosa”.

Cresciuto nei settori giovanili di Birmingham City e Walsall, Cody Fisher ha vestito le maglie di Bromsgrove, Stratford Town e Stourbridge.

“Le nostre sincere condoglianze - si legge nel comunicato dello Stratford Town FC - nell’apprendere della vanno alla famiglia e agli amici di Cody Fisher.

I nostri pensieri sono con voi in questo momento.

Cody è arrivato nel club nel 2018 ed ha totalizzato 58 presenze con i Bards”.

Anche Bromsgrove Sporting FC ha emesso un comunicato, che si va ad aggiungere a quello della Woodrow First School, istituto nel quale Fisher allenava bambini.

“Oggi sono tutti sconvolti nell’apprendere della tragica morte di questo ragazzo brillante, amichevole e di talento.

Molti dei bambini della scuola conoscono l’allenatore Cody e si sono divertiti a lavorare con lui”.