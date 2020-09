Totti contro la Juventus: dal '4 e a casa' al 'bolide' del 2013

L'ex capitano della Roma Francesco Totti ha affrontato la Juventus 39 volte andando a segno ben dieci volte: una rivalità che ha segnato un'era.

Sono ormai passati più di tre anni dal commovente giorno del suo ritiro, ma le magie di Francesco Totti sono ancora ben stampate nella mente di tutti i tifosi italiani e non solo. L'ex capitano della ha segnato una vera e propria era del nostro calcio, tra grandi giocate e accese rivalità.

Tra le più spiccate quella contro la , eterna 'nemica' della squadra capitolina e spesso gradita 'vittima' del 'pupone', che ha sfidato la Vecchia Signora 39 volte in totale facendole male con ben dieci goal e cinque assist.

Il bilancio dei confronti sorride ai bianconeri con 16 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte, ma le partite del numero dieci romano hanno avuto sempre un sapore speciale contro l'amico rivale Buffon, con cui ha ingaggiato interessanti duelli personali.

Altre squadre

Storia di una forte rivalità rappresentata perfettamente da quel celebre '4 e a casa ' a zittire Igor Tudor al termine di quel Roma-Juventus 4-0 del febbraio 2004: un labiale che sarebbe stato presto consegnato nell'archivio dei migliori 'sfottò' del calcio italiano.

Tra le più belle prestazioni di Totti contro la Juventus c'è sicuramente quella doppietta segnata nel 2007 in un 2-2: il capitano incanta e disegna calcio ma è Trezeguet a sbloccare il risultato sull'assist di Iaquinta. A questo punto la carica del capitano, che prima pareggia umiliando Criscito in area, poi finalizza sotto porta un'azione rocambolesca: nel finale arriva poi il pari di Iaquinta, ma la prestazione del numero 10 giallorosso resterà negli almanacchi.

La partita più complicata probabilmente quella del 2010 con la vittoria della sua Roma firmata insieme a Riise, mentre il gesto tecnico più bello appartiene sicuramente al 16 febbraio 2013, quando una Lupa in crisi ospita la Juventus di Conte lanciata verso il secondo titolo consecutivo. Il capitano giallorosso scarica un autentico bolide a 113 km/h sotto la traversa , lasciando ben poco margine di intervento a Buffon e regalando i tre punti alla squadra di Andreazzoli.

Tanti gesti tecnici, tante sfide spettacolari, ma anche tanta tensione ricca di polemiche: non sono quasi mai mancate dichiarazioni piccanti contro Madama tra calci di rigore e goal in fuorigioco sempre al centro di mille dibattiti. Come quel 1 dicembre 2002, quando dopo aver segnato il suo primo goal in campionato contro la Juventus arriva anche un cartellino rosso per proteste.

Storia di rivalità ma anche di amicizie: indimenticabili quelle con Alessandro Del Piero e Gigi Buffon , compagni per anni in azzurro fino a conquistare il tetto del mondo. Una sfida nella sfida quella con il portierone bianconero descritta nel migliore dei modi al termine della gara del 12 dicembre 2011: Totti si fa ipnotizzare dal dischetto e Gigi para il rigore. Al fischio finale la sincera ammissione:

"Il cucchiaio a Buffon? Avrei voluto farglielo, ma ho troppo rispetto per Gigi. La verità? Era meglio se glielo facevo...".

Francesco Totti e la Juventus: una rivalità bella e piccante, una carrellata di stuzzicanti ricordi consegnata alla storia della .