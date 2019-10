Totti, Fedez e i vip scomparsi dai social, il messaggio: "Non cercatemi"

Francesco Totti sta per prendere parte al reality 'Celebrity Hunted', il messaggio apparso sul profilo Instagram: "Devo rimanere in incognito".

Francesco Totti scompare dai social con un messaggio criptico, che infiamma il web con mille interpretazioni. In realtà la frase lasciata dall'ex capitano della è la stessa che accomuna altri vip come Fedez, Claudio Santamaria, Diana Del Bufalo e Costantino della Gerardesca.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La leggenda romanista, come tutti gli altri celebri personaggi, parteciperà infatti a 'Celebrity Hunted', il reality di Amazon Prime che impone ai partecipanti di fuggire da una squadra di ex poliziotti, ex militari ed esperti informatici.

Da qui il misterioso messaggio sul proprio profilo 'Instagram' che alimenta la curiosità della rete e che è già stato pubblicato da tutti gli altri concorrenti con le stesse parole. Dal campo al mondo dei reality: Totti è pronto a stupire anche da 'fuggitivo'.