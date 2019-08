Tottenham-Inter: dove vederla in tv e streaming

Il Tottenham ospita l'Inter in International Champions Cup: tutte le info sulle formazioni e su come vedere il match in tv e streaming.

Ultima sfida di International Champions Cup per l' : i nerazzurri giocheranno sul nuovo campo del in un test importante per Antonio Conte, che avrà l'opportunità di valutare eventuali progressi della sua squadra.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Miglioramenti visti contro il : prestazione più che positiva al di là del successo ai calci di rigore, iniezione di fiducia verso l'esordio in previsto per lunedì 26 agosto a San Siro con il neopromosso .

Tottenham chiamato alla prima in Premier tra soli sei giorni: il 10 agosto l'incontro casalingo con l' , carnefice nella finale playoff per la promozione nella massima serie del di Frank Lampard, ora sulla panchina del .

Differenza evidente di preparazione dunque: 'Spurs' quasi in forma campionato, 'Biscione' ancora in leggero ma giustificato ritardo per una pura questione di tempistiche.

Conte con il solito problema riguardante l'attacco e la mancanza di alternative: dal mercato non è ancora arrivato il tanto atteso regalo, magari potrebbe essere proprio quel Romelu Lukaku conteso alla .

In questo articolo tutto l'occorrente per rimanere informati al meglio su Tottenham-Inter: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

TOTTENHAM-INTER: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Tottenham-Inter DATA 4 agosto 2019, ore 16.06 (italiane) DOVE Tottenham Hotspur Stadium, Londra TV Sportitalia STREAMING www.sportitalia.com

ORARIO TOTTENHAM-INTER

Tottenham-Inter si giocherà domenica 4 agosto 2019 al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra, impianto inaugurato lo scorso 24 marzo con un'amichevole tra l'Under 18 dei londinesi e quella del . Calcio d'inizio alle ore 16 italiane.

Come tutte le altre gare di International Champions Cup, anche Tottenham-Inter sarà visibile in diretta e in chiaro su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre), emittente detentrice dei diritti per la trasmissione della competizione estiva in .

In alternativa, l'incontro tra Tottenham e Inter potrà essere seguito in su tablet, pc e smartphone sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com), accessibile gratuitamente.

IN DIRETTA SU GOAL

Qui su Goal non mancherà la diretta testuale di Tottenham-Inter: aggiornamenti a partire dalle ultime sulle formazioni fino alle scelte ufficiali dei due tecnici e al racconto dettagliato in tempo reale delle azioni salienti, minuto per minuto.

Kane pronto a tornare dal primo minuto al centro dell'attacco: Lamela (o Lucas Moura), Alli e Son sulla trequarti. Mediana con Moussa Sissoko e il nuovo acquisto Ndombele. Vertonghen e Sanchez al centro della difesa a guardia della porta di Lloris.

Conte senza l'infortunato Godin: a comporre il terzetto difensivo con De Vrij e Skriniar, ecco D'Ambrosio. Ballottaggio Gagliardini-Barella, col secondo favorito per una maglia da titolare. Esposito e Perisic in avanti. Non convocati Lautaro, Asamoah, Vecino, Bastoni e Lazaro.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Walker-Peters, Sanchez, Vertonghen, Rose; M. Sissoko, Ndombele; Lamela, Alli, Son; Kane. All. Pochettino.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Dalbert; Esposito, Perisic. All. Conte.