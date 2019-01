Tottenham-Chelsea: diretta streaming gratis

Tottenham e Chelsea si sfidano nella semifinale di andata di Carabao Cup: il match sarà visibile in diretta ed in esclusiva su DAZN.

In lotta in Premier League per un piazzamento europeo (attualmente si trovano al terzo ed al quarto posto), il Tottenham di Pochettino ed il Chelsea di Sarri si scontrano anche in Carabao Cup nella semifinale di andata della competizione, dopo aver eliminato nei quarti rispettivamente Arsenal e Bournemouth.

Attiva il tuo mese gratuito e guarda Tottenham-Chelsea in diretta streaming su DAZN

In campionato il confronto giocato a Wembley ha visto Kane e compagni avere la meglio per 3-1 nei confronti dei Blues. Si tratterà del confronto numero 162 tra le due squadre: sono 68 le vittorie del Chelsea contro le 53 degli Spurs, che però hanno avuto la meglio negli ultimi due match.

TOTTENHAM-CHELSEA DIRETTA STREAMING

La partita tra Tottenham e Chelsea sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

TOTTENHAM-CHELSEA DATA E ORARIO

Tottenham-Chelsea si giocherà martedì 8 gennaio 2019 alle ore 21.00 italiane: appuntamento allo stadio Wembley di Londra. Il match di ritorno, che definirà una delle due finaliste della League Cup, è invece in programma due settimane più tardi, martedì 22 gennaio.