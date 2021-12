Il Toronto punta al doppio colpo azzurro: dopo Insigne anche Belotti nel mirino

Il Toronto FC ha diretto con decisione il suo sguardo verso la Serie A. Il club canadese, protagonista in MLS, ha infatti individuato nel campionato italiano gli elementi giusti con i quali rafforzare con la sua squadra nella prossima stagione, concentrandosi in particolare su profili di altissimo livello.

Nelle ultime ore si è parlato molto di un’offerta faraonica fatta giungere a Lorenzo Insigne e, a quanto pare, il capitano del Napoli non è l’unico campione nostrano nel mirino.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, il Toronto sarebbe pronto a fare un ulteriore sforzo per garantirsi anche Andrea Belotti. Il contratto che lega il centravanti al Torino scadrà a giugno (così come quello che lega Insigne al Napoli) e ci sono già stati dei primi contatti con il club canadese.

I discorsi non sono in fase avanzata come quelli con Insigne, ma intanto a Toronto stanno preparando un’offerta molto importante anche per Belotti.

Qualora il club canadese riuscisse a chiudere questa clamorosa doppia operazione, farebbe suoi in un solo colpo non solo due tra gli attaccanti più forti della Serie A, ma anche due punti fermi della Nazionale azzurra.

Belotti, che lo scorso 20 dicembre ha compito 28 anni, veste la maglia del Torino dal 2015 e sin qui è stato protagonista di una stagione costellata da diversi stop che l’ha visto protagonista in campo in nove partite di Serie A condite da due goal.