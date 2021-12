Sky - Il Toronto non molla Insigne: offerta da 16 milioni di euro a stagione

Il Toronto punta forte su Lorenzo Insigne. Il club canadese si sta muovendo con decisione per portare in MLS l'attuale capitano del Napoli. La società nordamericana vuole sfruttare l'accordo in scadenza il prossimo 30 giugno tra Insigne e i partenopei per strappare il numero 24 agli 'Azzurri' a parametro zero.

Da tempo il Toronto ha avviato i contatti con l'entourage di Lorenzo Insigne. I canadesi vogliono sfruttare la situazione di stallo nella trattativa per il rinnovo tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il calciatore per convincerlo ad accettare la nuova sfida oltreoceano.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', nelle ultime ore il Toronto ha presentato una nuova offerta ad Insigne: sul tavolo un contratto quinquennale da 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist realizzati.

Insigne sta valutando attentamente la proposta e non ha ancora deciso se accettare o rispedirla al mittente. In caso di fumata bianca, il contratto stipulato tra le parti dovrà essere depositato entro marzo, data di chiusura del calciomercato del campionato di MLS, per poi diventare effettivo dal primo luglio 2022, quando non sarà più legato al Napoli.