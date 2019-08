Torino-Wolverhampton: dove vederla in tv e streaming

Il Torino sfida il Wolverhampton nei playoff che valgono l'accesso ai gironi di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Hanno entrambe superato con estrema facilità i turni preliminari e adesso si ritrovano per un doppio confronto che sancirà quale delle due squadre riuscirà ad accedere alla fase a gironi dell'. e Wolverhampton si sfidano nel match d'andata dei playoff che vale l'ingresso nel tabellone principale del torneo sapendo che in palio c'è anche il futuro delle rispettive stagioni europee.

I granata, in attesa di esordire in campionato contro il , hanno messo nelle gambe le prime quattro partite ufficiali della stagione proprio nei preliminari di Europa League, superando gli ostacoli Debrecen (3-0 in casa e 4-1 in Ungheria) e Shakhtyor Soligorsk (5-0 in casa e 1-1 in Bielorussia).

Discorso diverso per i che oltre ai confronti contro Crusaders (2-0 interno e 4-1 esterno) e Pyunik (4-0 sia all'andata che al ritorno), hanno affrontato anche quelli di campionato contro il (0-0 al King Power Stadium) ed il (1-1 con goal di Neves tra le mura amiche dal Molineux Stadium).

In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Wolverhampton: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TORINO-WOLVERHAMPTON: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Torino-Wolverhampton DATA 22 agosto 2019, 21.00 DOVE Stadio Olimpico Grande Torino, Torino ARBITRO Artur Dias ( ) TV Tv8 e Sky STREAMING Sky Go

ORARIO TORINO-WOLVERHAMPTON

Il match di andata dei playoff di Europa League che vedrà di fronte Torino e Wolverhampton, si disputerà allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino giovedì 22 agosto. A dirigere la sfida, il cui inizio è stato fissato alle ore 21.00, sarà l'arbitro lusitano Artur Dias.

Torino-Wolverhampton sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky, emittente che detiene i diritti per la trasmissione dei match di Europa League. La partita sarà visibile per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Torino-Wolverhampton sarà visibile non soltanto in ma anche in : sarà infatti possibile assistere alla gara dell'Olimpico Grande Torino sul sito di Tv8.

Coloro che fossero impossibilitati a vedere Torino-Wolverhampton in tv, ma che sono comunque abbonati a Sky, potranno inoltre seguire il match in streaming attraverso pc, tablet o smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Non dovrebbero essere molti i dubbi di formazione per Walter Mazzarri. In difesa è certa la presenza di Nkoulou ma dovrebbe farcela anche Izzo che da qualche giorno è tornato a lavorare in gruppo, mentre il terzo nome della retroguardia dovrebbe uscire dal ballottaggio Bremer-Bonifazi. A centrocampo, Lukic è alle prese con un affaticamento muscolare e potrebbe quindi lasciare il posto a Baselli che andrebbe a completare con De Silvestri, Rincon, Meite ed Ansaldi la linea di mediana. In attacco tocca a Belotti e Zaza.

Espirito Santo dovrebbe affidarsi ad un 3-5-2 nel quale i dubbi maggiori riguardano le condizioni di Doherty. L'esterno destro non è al meglio e potrebbe essere in ballottaggio con Traore. In attacco dovrebbe dovrebbero essere Jimenez e Jota a comporre il duo offensivo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meite, Ansaldi; Belotti, Zaza. All.: Mazzarri

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Castro; Jimenez, Jota. All.: Espirito Santo