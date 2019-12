Torino-SPAL, le formazioni ufficiali: Verdi e Berenguer a supporto di Belotti

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Torino-SPAL: Mazzarri punta su Verdi e Berenguer, Semplici su Paloschi e Petagna.

Le formazioni ufficiali di - :

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Paloschi, Petagna.

Si chiude con Torino-SPAL il sabato di campionato. Le due compagini si affrontano in un match che mette in palio punti pesanti in ottica europea per i granata e pesanti in ottica salvezza per gli estensi.

Walter Mazzarri disegna la sua squadra con un 3-4-2-1 nel quale sono Izzo, Nkoulou e Bremer a completare il pacchetto difensivo davanti a Sirigu.

A centrocampo, Aina ed Ansaldi si sistemano sugli out di destra e sinistra, mentre Rincon e Lukic formano il duo di mediana. In attacco, Belotti agisce da unica punta, a suo supporto ci sono Verdi e Berenguer.

Leonardo Semplici si affida ad un 3-5-2 nel quale la cerniera difensiva davanti a Berisha prevede Tomovic, Vicari e Igor.

A centrocampo, Cionek e Strefezza sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre in mediana agiscono Valoti, Missiroli e Kurtic. In attacco spazio al duo composto da Paloschi e Petagna.