Torino-Sassuolo, i diffidati: Belotti e Berardi a rischio squalifica

Sono cinque i diffidati di Torino e Sassuolo che mercoledì si affronteranno nel recupero della 24esima giornata: Belotti e Berardi a rischio stop.

Mercoledì alle ore 15, Torino e Sassuolo scenderanno nuovamente in campo per affrontarsi nel recupero della 24esima giornata di Serie A, rinviato a causa del focolaio da Coronavirus che aveva interessato la rosa granata.

Un match importante in particolare per i piemontesi che, dopo la bruciante sconfitta con l'Inter, hanno bisogno di risollevarsi per trascinarsi fuori dalla zona retrocessione: anche in ottica futura, servirà dunque fare attenzione a non incappare in squalifiche che potrebbero minare ulteriormente l'andamento.

Sono cinque i giocatori diffidati tra le due squadre: Belotti, Linetty e Lukic che, qualora fossero ammoniti, salterebbero per squalifica Sampdoria-Torino; dall'altra parte troviamo Berardi e Traorè, a rischio forfait per Inter-Sassuolo.

I DIFFIDATI DI TORINO-SASSUOLO

TORINO

Belotti, Linetty, Lukic

SASSUOLO

Berardi, Traorè