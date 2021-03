Torino, si ferma anche Izzo: è alle prese con una lombalgia

Il difensore del Torino, Armando Izzo, è in dubbio per la sfida con il Crotone. Venerdì non si è allenato a causa di una lombalgia.

Il Torino si appresta a fare il suo ritorno in campo. Dopo essere stato costretto a fare i conti con un vero e proprio focolaio che ha condizionato non poco le sue ultime settimane e che non gli ha consentito di giocare contro Sassuolo e Lazio, la compagine granata domenica sfiderà il Crotone in una partita che metterà in palio importanti punti salvezza.

Per l’occasione, Davide Nicola potrebbe avere a disposizione delle scelte praticamente obbligate e, in attesa di capire dalla lista dei convocati che stilerà quali saranno gli elementi sui quali potrà realmente contare, dall’infermeria non arriva una buona notizia.

Armando Izzo infatti è alle prese con una lombalgia e non ha preso parte all’ultimo allenamento. A confermarlo è stato lo stesso Torino attraverso il proprio sito ufficiale.

“Solo terapie per Armando Izzo, causa lombalgia: le condizioni del difensore verranno rivalutate domani”.

Resta quindi da capire se il difensore sarà a disposizione o meno per la sfida dell’Ezio Scida. Le due condizioni verranno valutate nel corso della rifinitura che precederà la partenza per Crotone.