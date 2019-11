Torino-Inter, le formazioni ufficiali: Godin e D'Ambrosio titolari, gioca Verdi

L'Inter deve vincere a Torino per rispondere alla Juventus: Conte non risparmia Godin e ritrova D'Ambrosio. Mazzarri con Verdi accanto a Belotti.

Le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meité, Ansaldi; Belotti, Verdi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

L ' deve vincere nell'ultimo anticipo del sabato contro il per non perdere terreno dalla , vittoriosa in rimonta nel pomeriggio contro l' .

Antonio Conte, ancora senza Sensi e Asamoah, conferma Vecino a centrocampo e non rinuncia Godin, regolarmente al suo posto nonostante la decisiva gara di in programma mercoledì.

Sulla sinistra c'è Biraghi con D'Ambrosio preferito a Candreva dall'altra parte. Intoccabile in attacco la coppia Lautaro-Lukaku, sempre ko sia Politano che Alexis Sanchez.

Mazzarri schiera il Torino 3-5-2 in cui i due esterni sono De Silvestri e Ansaldi. Davanti a fare coppia con Belotti c'è Verdi, preferito a Berenguer e Zaza che partono dalla panchina. A centrocampo out Rincon: giocano Baselli e Lukic.