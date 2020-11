Torino, Giampaolo contro la sfortuna: "4 tiri subìti e 4 goal"

Marco Giampaolo sconsolato dopo della gara con la Lazio: "L'ultima parata di Sirigu è stata il miracolo contro la Fiorentina alla prima giornata".

Continua la caccia del al primo successo stagionale in campionato. Nonostante una partita positiva contro la , che sembrava lasciasse presagire ad una vittoria, nei minuti di recupero la squadra di Marco Giampaolo ha subìto due goal, che hanno lasciando ancora a secco i granata.

Una sconfitta inaspettata, che lascia rabbia a tutti nell'ambiente, anche all'allenatore. E nel post-partita il tecnico ex , oltre a sfogarsi per l'ennesimo ko, se l'è presa anche con la sfortuna che sta vedendo i granata assoluti protagonisti.

"Con la Lazio abbiamo subìto quattro tiri e quattro goal. L'ultima parata di Sirigu è stata il miracolo contro la alla prima giornata".

Il Torino, nelle cinque partite che ha disputato fino ad ora in , ha subìto ben 15 goal, ovvero la media di tre a partita. Un numero preoccupante, che ovviamente non fa piacere nemmeno a Salvatore Sirigu. Che, comunque, resta la miglior certezza possibile per uscire da un momento delicato.