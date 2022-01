Torino-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TORINO-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Fiorentina

Torino-Fiorentina Data: 9 gennaio 2022

9 gennaio 2022 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Torino di Ivan Juric sfida in casa la Fiorentina di Vincenzo Italiano nella 21ª giornata di Serie A. I piemontesi occupano attualmente la 12ª posizione in classifica con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, mentre i toscani si trovano al 6° posto a quota 32, con un bilancio di 10 successi, 2 pareggi e 7 k.o.

Torino e Fiorentina si sono sfidati 72 volte in casa dei granata nella storia della Serie A. Il bilancio dei precedenti sorride ai granata, che hanno vinto 39 volte, pareggiato 20 e perso 13.

Se i piemontesi hanno collezionato un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, i viola hanno rimediato 2 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 4 partite. Entrambe le squadre, tuttavia, non sono potute scendere in campo nel turno dell'Epifania, rispettivamente contro Atalanta e Udinese, perché bloccati dalla ASL di competenza in seguito ai contagi da Covid-19.

Il centrocampista Tommaso Pobega è il giocatore più prolifico dei granata con 4 goal, mentre il serbo Dusan Vlahovic è l'attuale capocannoniere del campionato con 16 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-FIORENTINA

Torino-Fiorentina è in calendario per domenica 9 gennaio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 146ª in Serie a fra le due formazioni, è in programma per le ore 14.30.

DOVE VEDERE TORINO-FIORENTINA IN TV

Il confronto Torino-Fiorentina sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Torino-Fiorentina su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

TORINO-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile, attraverso DAZN, seguire Torino-Fiorentina in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionado la partita dal palinsesto, e su personal computer e notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match gli utenti potranno prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL potrete seguire Torino-Fiorentina anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con il racconto dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-FIORENTINA

Juric avrà 4 assenze certe per infortunio, quelle di Ola Aina, Belotti, Berisha, Edera e Verdi, più 3 per positività al Coronavirus, al momento tuttavia non rese note. Con questa incognita, il tecnico croato potrebbe puntare in attacco su Sanabria come unica punta, sostenuta sulla trequarti da Praet (in vantaggio su Pjaca) e Brekalo. Sulle due fasce agirebbero Singo e Vojvoda, mentre Lukic e Pobega potrebbero ricoprire il ruolo di interni. Davanti al portiere Milinkovic-Savic, Djidji, Bremer e Ricardo Rodríguez si candidano a formare la difesa a tre.

Tutti disponibili per Italiano, fatta eccezione per Amrabat, semplicemente perché il giocatore sarà ceduto sul calciomercato invernale. In porta agirà Terracciano, Milenkovic e Martínez Quarta comporranno la coppia centrale difensiva e Odriozola e Biraghi saranno i due terzini. A centrocampo, Torreira sarà il playmaker, con Bonaventura e Duncan, quest'ultimo favorito su Castrovilli, nel ruolo di mezzali. Nel tridente offensivo Vlahovic agirà da centravanti, e sarà supportato dai due esterni offensivi Callejón e Nico González.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.