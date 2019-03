Torino-Chievo: diretta streaming gratis

Il lunch match della 26ª giornata di Serie A mette di fronte da un lato il Torino di Walter Mazzarri, che attraversa un momento molto positivo e punta deciso a un piazzamento europeo, dall'altro il Chievo di Domenico Di Carlo, ultimo e in cerca di punti che tengano accesa una fiammella di speranza in chiave salvezza.

I piemontesi sono sesti assiema a Lazio e Atalanta con 38 punti, frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte, mentre i veneti, che hanno scontato una penalizzazione iniziale di 3 punti, si trovano a quota 10, con un cammino di 1 vittoria, 10 pareggi e 14 ko. La salvezza dista per loro già 11 lunghezze.

'Il Gallo' Andrea Belotti, autore di 7 reti in 25 presenze, per i granata, e il polacco Mariusz Stepinski, con 6 goal in 24 partite giocate, per i gialloblù, sono i migliori marcatori delle due squadre.

TORINO-CHIEVO DIRETTA STREAMING

La piattaforma di sport in streaming DAZN si è assicurata i diritti su 114 partite di Serie A per 3 anni. Fra le 3 gare trasmesse per la 26ª giornata di Serie A, c'è anche il lunch match Torino-Chievo, che si giocherà domenica mattina a mezzogiorno e mezzo.

Torino-Chievo

TORINO-CHIEVO DATA E ORARIO

Torino-Chievo è in programma la mattina di domenica 3 marzo 2019 nella cornice dello Stadio Olimpico Grande Torino. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 12.30.