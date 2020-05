Torino, Cairo presenta Vagnati: "Un tempo mi stava sulle palle"

Il presidente del Torino, Cairo, ha presentato il nuovo direttore sportivo Vagnati: “Mi stava sulle palle, ora il rapporto è buono”.

Il riparte da Daniele Vagnati. Nei giorni scorsi infatti, il club granata ha annunciato di aver affidato a lui, che tanto bene ha fatto nel corso degli ultimi anni con la , il ruolo di direttore dell'area tecnica.

Si tratta di un ingresso importante all’interno dell’organigramma del Toro ed infatti, a presentarlo nelle scorse ore è stato il presidente Urbano Cairo in persona.

Il numero uno granata, parlando in conferenza stampa, ha in realtà svelato di non aver sempre provato particolare simpatia Vagnati.

“Sono contento di poterlo presentare. Devo essere sincero: un tempo mi stava sulle palle. Ricordo che ci siamo incontrati nel 2016 per Gomis. Allora lui era il nostro portiere titolare, poi però decidemmo di puntare su Hart. Petrachi iniziò quindi una trattativa con Vagnati e mi disse che era un osso duro e che non si riusciva a combinare nulla. Mi stava quindi poco simpatico, ma io apprezzo sempre le persone che mi fanno faticare quando c’è in corso una negoziazione”.

Il rapporto tra i due è poi evidentemente migliorato.