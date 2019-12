Torino, Baselli ko: distorsione al ginocchio destro

Brutta notizia per il Torino, che deve fare i conti con il trauma distorsivo al ginocchio destro. Niente operazione, per lui terapia conservativa.

Rispetto a qualche settimana fa il è in netta ripresa, ma Walter Mazzarri dovrà fare i conti in questo momento con un infortunio che proprio non ci voleva. Daniele Baselli si è infatti fermato per un trauma distorsivo al ginocchio.

"Per quanto riguarda il bollettino medico, Daniele Baselli ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro alla fine dell’allenamento di ieri. Il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti strumentali e consulto specialistico e si è dunque deciso di intraprendere un trattamento conservativo".

Questo il comunicato del Torino, che informa sulle condizioni del centrocampista granata. Daniele Baselli adesso dovrà saltare inevitabilmente qualche partita, ma per sua fortuna adesso ci sarà anche la sosta invernale, che consentirà al giocatore di lavorare con tranquillità per recuperare al meglio.