Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali: Laxalt e Freuler titolari

Le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: Mazzarri sceglie Laxalt e Meitè, Dea con Zapata, Ilicic e Gomez. In mediana c'è Freuler.

Le formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meitè, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

Dopo l'ultimo passo falso l' di Gasperini fa visita al di Mazzarri, chiamato a riscattare il ko sul campo del : interessante sfida tra due formazioni a caccia di un posto in Europa.

Granata in campo guidati dal solito Belotti e con la coppia Verdi-Berenguer ad agire tra le linee sulla trequarti. De Silvestri e Laxalt sulle corsie esterne, Lukic e Meitè a dare sostanza in mezzo al campo. In difesa Djidji con Nkoulou e Izzo.

Gasperini si affida a Zapata dal primo minuto: il colombiano è supportato da Ilicic e Gomez. Confermati sugli esterni Hateboer e Gosens, mentre al centro De Roon e Freuler. Toloi, Palomino e Djimsiti il trio di difesa.