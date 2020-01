Torino, si ferma Ansaldi: infortunio in allenamento

Il Torino ha annunciato tramite comunicato l'infortunio di Cristian Ansaldi: "Distrazione di basso grado al gemello mediale destro".

Il 2020 del è iniziato con la vittoria a sorpresa all'Olimpico contro la di Fonseca: una grande prestazione della squadra granata, che stende i giallorossi con la doppietta del 'Gallo' Belotti.

Le brutte notizie per Walter Mazzarri arrivano dall'infermeria: al termine dell'allenamento di ieri, infatti, si era fermato Cristian Ansaldi per un fastidio al polpaccio. L'argentino era stato sottoposto a dei controlli strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al gemello mediale destro, come ha comunicato la società torinese tramite una nota ufficiale.

“Per gli esiti di un dolore al polpaccio avvertito alla fine dell’allenamento di ieri Cristian Ansaldi è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado al gemello mediale destro. Previsti nuovi controlli all’inizio della prossima settimana”.

L'esterno argentino, che in stagione ha già realizzato quattro reti con i granata, non sarà sicuramente a disposizione di Mazzarri per l'impegno di Coppa contro il in programma giovedì e dovrebbe dare forfait anche per la gara interna di contro il . Ansaldi verrà sottoposto ad ulteriori esami settimana prossima che stabiliranno con maggiore precisione le tempistiche del recupero.