Riconoscimento per Tonali: MVP della Serie A per il mese di maggio

Due goal fondamentali per battere il Verona e tenere a distanza di sicurezza l'Inter in classifica: non poteva farsi un regalo migliore per il suo 22° compleanno Sandro Tonali, migliore in campo per distacco al 'Bentegodi' lo scorso 8 maggio.

Una prova che gli ha permesso di festeggiare la vittoria del premio di MVP della Serie A per il mese di maggio, come comunicato dalla stessa Lega.

"Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore del Milan Sandro Tonali e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Sassuolo - Milan, in programma domenica 22 maggio 2022 alle ore 18.00 al 'Mapei Stadium – Città del Tricolore' di Reggio Emilia".

Non solo la doppietta di Verona a certificare la crescita dell'ex centrocampista del Brescia, testimoniata anche da queste statistiche che lo proiettano tra i top del campionato.

"- Il picco di Efficienza Tecnica del 98% lo proietta di diritto tra i migliori centrocampisti a livello Europeo;



- Il 93% di Efficienza Fisica, che raggiunge il 94% nelle azioni ad alta accelerazione, conferma un ottimo stato di forma;



- Ha raggiunto la maturità tattica (K-Movement 95%) e nelle scelte di gioco (K-Solution 93%);



- Abile in fase di costruzione e fondamentale anche nelle fasi di interdizione (Pressing 94%);



- Qualità e quantità: ogni gara percorre quasi 12 km di cui 3 ad alta velocità".

Una bella soddisfazione personale per Tonali, a cui potrebbe aggiungersi quella di squadra dello Scudetto: con un pari o una vittoria a Reggio Emilia nell'ultimo turno, il Milan si laureerebbe campione d'Italia per la 19esima volta a prescindere dal risultato di Inter-Sampdoria.