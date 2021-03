Tonali sopra l'avversario: espulsione diretta, salta la Spagna

Il centrocampista rossonero ha ricevuto un rosso durante Repubblica Ceca-Italia dell'Europeo Under 21: non ci sarà nella seconda gara.

La rete di Scamacca nella prima frazione e in generale la buona prestazione dell'Italia Under 21 avevano portato Nicolato a sorridere. Questo fino ad una ripresa in cui il selezionatore della rappresentativa azzurra all'Europeo si è sgolato per chiudere più attenzione. Nei secondi 45' tutto è crollato.

Prima l'Italia ha subito la rete del pareggio da parte della Repubblica Ceca causa autogoal di Maggiore, dunque ha visto due espulsioni comminate dal direttore di gara Higler. A far parlare di sè sopratutto la prima, che ha colpito Sandro Tonali.

Durante un duello vicino al fallo laterale, infatti, Tonali ha calpestato la gamba di un avversario (il 10 Sasinka), salendo con un piede prime e dunque con l'altro in seguito ad un contrasto caotico. Nessun dubbio da parte della direzione arbitrale, che ha mandato il centrocampista del Milan negli spogliatoi.

Da una prima immagine il fallo di Tonali sembrava essere di frustrazione, ma dal replay si è potuto assistere ad un colpo duro, ma che non è sembrato più volontario come ad una prima visione. Rimane comunque un fallo su cui Higler non ha voluto sentire ragioni.

Tonali sarà così costretto a saltare la seconda gara del gruppo B, già decisiva: la Spagna ha infatti regolato con un tris la Slovenia e il prossimo 27 marzo se la vedrà contro l'Italia per blindare il passaggio del turno. L'Italia non potrà contare nemmeno su Marchizza.

Quest'ultimo è stato il secondo espulso di Repubblica Ceca-Italia, in questo caso per doppia ammonizione: anche qua Higler non ha avuto dubbi, rifilando al giocatore dello Spezia il secondo giallo e dunque il rosso che costringerà Nicolato a rivedere i suoi 11 titolari il prossimo sabato.