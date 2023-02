"Ti comprerò un Rolex", lo scambio di battute tra Tudor e un giornalista

Insolito siparietto alla vigilia di Marsiglia-PSG di Coppa di Francia. Tudor sfida un giornalista: “Se vinco io mi offri un caffè”.

E’ una vigilia importante quella che si sta vivendo in casa Marsiglia. L’OM infatti, mercoledì sera affronterà il PSG al Velodrome, in una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa di Francia.

‘Le Classique’ è stato presentato anche anche da Igor Tudor che, parlando in conferenza stampa, ha dato vita ad un insolito siparietto con un giornalista.

Quest’ultimo ha infatti affermato che il tecnico dell’OM si è assunto tutte le responsabilità per la sconfitta interna per 3-1 patita domenica in campionato contro il Nizza, una cosa che ha colto di sorpresa lo stesso Tudor.

“Non ho capito questa domanda. Io mi sarei assunto la responsabilità della sconfitta? Io non leggo i giornali, non so cosa è uscito. Non mi ricordo di aver detto questa cosa che qua. Ho detto questo?”.

Tudor è talmente convinto della sua versione, da aver proposto al giornalista una scommessa.

“Se me lo dimostri, se mi trovi queste parole, ti compro un Rolex. Se invece non le trovi, mi offri un caffè. E’ impossibile che io abbia detto questo, ma è una bella cosa, perché siccome io non leggo non so cosa esce fuori. Mi meraviglio, perché è un’invenzione totale, al 100%. Io ho detto di essermi assunto la responsabilità? Mi devi di sicuro un caffè”.