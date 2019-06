Thuram sicuro: "Conte all'Inter? Non vuol dire che non ami la Juventus"

Lilian Thuram, ex compagno di Conte alla Juventus, approva la scelta del tecnico di allenare l'Inter: "Non può allenare soltanto i bianconeri...".

Antonio Conte all' , lui che da giocatore e da allenatore ha caratterizzato la propria carriera dal bianco e dal nero della , ha sorpreso molti. Quasi tutti. Non però Lilian Thuram, suo ex compagno a , che mostra di approvare una scelta apparentemente così impopolare.

Intervistato dal sito del 'Corriere della Sera' a margine di un evento tenutosi proprio a Torino, Thuram se la ride di gusto alla parola 'tradimento'. E argomenta il proprio pensiero, appoggiando in tutto e per tutto la scelta di Conte e invitando i tifosi della Juventus a non considerare un nemico l'ex tecnico.

"Tradimento? Conte è stato un grandissimo giocatore della Juventus, però ormai il suo mestiere è quello dell'allenatore. Lo ha fatto al , dove ha vinto, e io credo che i tifosi della Juventus e le persone che amano il calcio devono essere felici del ritorno di Antonio in , perché è un grande allenatore. Non credo che lo si debba vedere come un tradimento, altrimenti Conte allenerebbe soltanto la Juventus. Se giochi per un'altra squadra o la alleni non vuol dire che dimentichi le cose che hai fatto alla Juventus. E non vuol dire che, se sei allenatore dell'Inter, non ami la Juventus".

Insomma, il professionismo prima di tutto nel calcio dei professionisti. Ed è bene ricordare che Conte, leccese doc, aveva già dimostrato di averlo particolarmente in mente allenando senza problemi il Bari. E, anzi, riportandolo trionfalmente in prima della chiamata della Juventus. Da qualche giorno, anche Madama è un ricordo.