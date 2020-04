Thiago Silva scalda il Fluminense: "Non so quando, ma vorrei tornare"

Con la maglia del e del ha raggiunto livelli altissimi, per un periodo è stato considerato da molti il più forte difensore del mondo: ora Thiago Silva guarda avanti e pensa al futuro, quando potrebbe tornare a vestire la maglia del Fluminense.

Durante una diretta sul proprio profilo 'Instagram', il centrale brasiliano ha aperto a un eventuale ritorno in patria:

"Se sogno di giocare nuovamente nel Fluminense? Sì, perchè nei momenti più difficili della mia vita mi ha aperto le porte. La gratitudine va sempre al di sopra di tutto. Non so ancora quando, ma ho intenzione di tornare per indossare di nuovo quella maglia".