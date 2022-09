Theo Hernandez infortunato: chi gioca nel Milan al suo posto

Il ko di Theo Hernandez cambia i piani di Pioli che studia le soluzioni ideali per sopperire all'assenza prolungata dal laterale francese.

Non solo lo stop di Maignan, in casa Milan si è costretti a fare i conti anche con l'infortunio occorso a Theo Hernandez.

Il laterale francese ha rimediato uno stiramento all'adduttore destro che lo ha costretto a dare forfait in chiave Nazionale, dove ha ovviamente saltato entrambe le gare di Nations League per fare rientro in Italia e sottoporsi alle terapie del caso.

Inevitabile, dunque, che anche Stefano Pioli sarà costretto a fare a meno del proprio numero 19 per alcune settimane. L'allenatore rossonero è già al lavoro per studiare le migliori soluzioni possibili per colmare la lacuna generatasi sul binario di sinistra.

CHI GIOCA NEL MILAN AL POSTO DI THEO HERNANDEZ

La prima opzione è rappresentata da Fodé Ballo-Touré, il laterale mancino senegalese che il Milan ha prelevato dal Monaco nell'estate del 2021. Una soluzione logica, per quanto concerne un calciatore che da sempre ha orbitato sulla corsia mancina sia come terzino che, all'occorrenza, come esterno alto e che quindi potrebbe ritagliarsi uno spazio piuttosto importante all'interno dello scacchiere milanista.

Pioli, però, potrebbe anche pensare al dirottamento di capitan Davide Calabria sulla sinistra con conseguente spazio a destra a Sergiño Dest che - approfittando del lungo stop di Florenzi - potrebbe macinare importante minutaggio nella linea a quattro dei campioni d'Italia.

Attenzione però ad un terzo e ultimo scenario che, viste le dinamiche rossonero dell'ultimo triennio, avrebbe del rivoluzionario: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico campione d'Italia sarebbe addirittura stuzzicato da un temporaneo passaggio alla difesa a tre con Simon Kjaer al centro del reparto e con Pierre Kalulu e Fikayo Tomori ad agire da 'braccetti'.