Il portiere del Milan costretto al cambio tra il primo e il secondo tempo di Francia-Austria a causa di un infortunio muscolare al polpaccio sinistro.

Il Milan tiene il fiato sospeso per Mike Maignan. Il portiere dei rossoneri e della Francia è stato sostituito dal commissario tecnico dei transalpini Didier Deschamps in occasione della sfida contro l'Austria, valida per il 5° turno de Gruppo 1 della Lega A di Nations League.

Dopo il primo tempo, terminato a reti inviolate, l'estremo difensore del Milan è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un dolore al polpaccio della gamba sinistra.

Maignan non è rientrato in campo nel secondo tempo. Il portiere rossonero è rimasto negli spogliatoi: al suo posto Deschamps ha inserito tra i pali Alphonse Areola, estremo difensore in forza al West Ham.

Nelle prossime ore si capirà di più sulle condizioni di Maignan e sul problema al polpaccio sinistro che ha mandato k.o. il portiere francese.

Altra defezione in casa Milan dopo quella di Theo Hernandez che non ha raggiunto il ritiro della nazionale francese proprio a causa di un problema fisico.