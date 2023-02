Theo Hernandez è tornato grande: padrone della fascia sinistra in Milan-Tottenham

Fascia da capitano al braccio e corsa lacerante sulla corsia mancina: il Milan ha ritrovato il vero Theo Hernandez dopo un periodo di appannamento.

"Se non sei preparato, la fascia con Leão e Theo Hernandez può ammazzarti".

Bastano queste parole pronunciate ai microfoni di 'Sky Sport' da Antonio Conte per quantificare la dimensione della prestazione offerta da Theo Hernandez, autentico protagonista in Milan-Tottenham: il francese sembra essere tornato il giocatore strabordante dei bei tempi, messo in soffitta da un periodo pessimo per lui e tutta la squadra.

Nelle ultime due uscite si è rivista la versione che i tifosi del Milan attendevano da tempo: assist per il goal decisivo di Giroud contro il Torino, azione ficcante con tiro respinto da Forster in occasione del sigillo di Brahim Diaz che ha regalato al 'Diavolo' il primo atto degli ottavi di finale, in attesa del ritorno previsto a Londra per l'8 marzo.

La botta al ginocchio rimediata in allenamento non ha fermato il francese che, al contrario, ha sprigionato tutta la sua potenza mettendo a ferro e a fuoco la difesa degli 'Spurs' e soprattutto la catena destra, composta da Emerson Royal e Romero.

L'argentino ex Juventus, in particolare, ha dovuto soccombere all'esuberante forza fisica dell'avversario dopo pochi minuti, perdendo il contrasto aereo che ha spalancato le porte dell'1-0 al Milan, lontanissimo parente della squadra spenta e abulica vista nell'ultimo mese.

Hernandez è il simbolo della rinascita rossonera, così come il 'compagno di giochi' Rafael Leão, menzionato da Conte non per un semplice caso: anche il portoghese ha sfoderato una prova degna di un ottavo di Champions, con dribbling e accelerazioni in attesa di festeggiare un goal che manca da ormai un mese.

Tottenham arrivato più che impreparato all'esame Milan, nettamente più squadra con il passaggio definitivo alla difesa a tre che ha consegnato maggiori certezze a Pioli. Lo stesso Hernandez pare trovarsi a proprio agio in questo schieramento che gli permette di fare con più costanza ciò che predilige: tagliare a fette le difese avversarie e, ieri, ne abbiamo avuto la chiara dimostrazione.