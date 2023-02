Il terzino ha rimediato una botta al ginocchio nell'ultimo allenamento ma stringerà i denti, regolarmente in campo contro il Tottenham.

Vigilia col brivido per il Milan che ha temuto di perdere un titolarissimo a poche ore dall'andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham.

Theo Hernandez, autore dell'assist per Giroud nell'ultima partita di campionato, ha rimediato una botta al ginocchio in allenamento.

Il terzino francese, seppure non al top, comunque dovrebbe stringere i denti e scendere regolarmente in campo contro gli Spurs.

Nel caso in cui Theo Hernandez non ce la facesse a sostituirlo sarebbe quasi certamente Ballo-Toure. Come detto, però, al momento le condizioni del francese non destano particolare preoccupazione.

In questa stagione Hernandez ha già saltato quattro partite, tre per infortunio e una per squalifica, tra cui la pesante sconfitta subita dal Milan in casa del Chelsea nella fase a gironi di Champions League.