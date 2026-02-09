The United Strand: come la sfida virale dei tifosi del Manchester United sui tagli di capelli ha messo in luce l'incredibile incostanza dei Red Devils

Ormai avrete sicuramente sentito parlare dello sfortunato tifoso del Manchester United che ha giurato di non tagliarsi mai i capelli finché i Red Devils non avessero vinto cinque partite consecutive.

Di certo non avrebbe potuto immaginare l'impatto che la sua promessa avrebbe avuto sulla cultura dei tifosi di calcio, o, addirittura, sulla traiettoria della sua vita, con milioni di persone che ora lo seguono sui social media e i più grandi nomi di questo sport che sanno perfettamente chi è.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su The United Strand, il viaggio virale di un tifoso verso la notorietà calcistica:

Cos'è The United Strand? La sfida sui capelli del tifoso dei Red Devils Frank Ilett

The United Strand è il nome di una sfida online diventata virale in seguito a una dichiarazione pubblica rilasciata dal tifoso del Manchester United Frank Ilett, da tempo deluso dai risultati della sua squadra del cuore .

Frustrato dall'inconsistenza in campo dei suoi amati Red Devils, nell'ottobre 2024 Ilett ha giurato che non si sarebbe tagliato i capelli fino a quando la squadra non avesse vinto cinque partite consecutive. Né lui, né tantomeno i suoi follower, immaginavano che 16 mesi dopo sarebbe stato ancora vincolato da quella solenne dichiarazione.

L'afro in continua espansione di Ilett è diventato presto uno scherzo ricorrente tra gli appassionati di calcio come barometro irsuto dell'inconsistenza dello United, con vari organi di informazione nazionali e internazionali che hanno riconosciuto l'effetto che il suo patto virale stava avendo sulla cultura dei tifosi di calcio.

"In realtà è iniziato solo per divertimento", ha detto Illett a Sky Sports. "Ho pensato che sarebbe stato divertente, per portare un po' di umorismo in quello che era un momento doloroso per i tifosi del Manchester United".

Sfortunatamente per Ilett, però, non tutti hanno colto il lato divertente e lui è stato addirittura aggredito da un altro tifoso mentre assisteva alla vittoria per 2-1 dello United contro il Chelsea all'Old Trafford nel settembre 2025.

"La mia intenzione non è mai stata quella di mettere in evidenza i difetti del Man United, ma di diffondere positività e umorismo", ha insistito Ilett.

Quando è iniziata la sfida dei tifosi del Man Utd?

La sfida dei capelli United Strand è iniziata ufficialmente il 5 ottobre 2024.

Ciò significa che i capelli di Ilett hanno attraversato i mandati di tre diversi allenatori del Manchester United (Erik ten Hag, Ruben Amorim e ora Michael Carrick).

Alla data di pubblicazione, il 9 febbraio 2026, la sfida sui capelli dura da 492 giorni, ovvero un anno, quattro mesi e sette giorni.

Quando finirà la sfida?

Ottima domanda. In parole povere, la sfida sarà completata non appena il Manchester United vincerà cinque partite di fila.

Dopo la vittoria sul Tottenham il 7 febbraio, la quarta vittoria consecutiva della squadra, c'è la possibilità che l'incubo capillare di Ilett finisca se i Red Devils vinceranno la prossima partita contro il West Ham martedì 10 febbraio 2026.

Infatti, è stato confermato che verrà realizzato un video "watchalong" e Ilett sembra sollevato dal fatto che la fine sia potenzialmente vicina, affermando: "Carrick è al comando, questi capelli spariranno presto, il West Ham è il prossimo, quattro su cinque sono stati completati: è la prima volta che ne ho completati quattro di fila da quando ho iniziato la sfida. Questa volta ce la faremo! Grazie mille a Carrick: grazie, grazie, grazie."

Per chi fosse interessato, la partita del Manchester United contro il West Ham sarà trasmessa in diretta su TNT Sports 1 e TNT Sports Ultimate nel Regno Unito, mentre i tifosi negli Stati Uniti potranno guardarla in diretta su Peacock.

Quando è stata l'ultima volta che il Man Utd ha vinto cinque partite di fila?

Per quanto i tifosi dell'Aston Villa abbiano deriso lo United Strand quando i Villans hanno ottenuto 11 vittorie consecutive durante la stagione 2025-26, vincere cinque partite di fila è un compito difficile anche per le squadre migliori, specialmente in un campionato di alto livello come la Premier League.

Bisogna risalire al febbraio 2024 per trovare l'ultima volta in cui il Manchester United ha ottenuto una serie di cinque vittorie consecutive.

La serie è iniziata con una vittoria contro il Newport County in FA Cup, seguita da vittorie contro Wolves, West Ham, Aston Villa e Luton Town.