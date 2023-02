The Best: Martinez miglior portiere, ma nella top 11 c'è Courtois

L'argentino è il miglior portiere al The Best, il belga il numero uno della top 11. Il motivo? Votanti diversi per i due riconoscimenti.

A Parigi si è tenuta l'edizione 2022 del The Best. Il premio, rivale del Pallone d'Oro (con il quale un tempo si era unito, prima della scissione) ha visto Messi vincere il riconoscimento come miglior giocatore. Scaloni, altro fautore della conquista del Mondiale qatariota è stato eletto come miglior allenatore. En-plein albiceleste, visto il trionfo di Emi Martinez come miglior portiere.

La grande sorpresa del The Best, per cui votano giornalisti, commissari tecnici, capitani delle Nazionali e tifosi, è stata probabilmente proprio quella di Martinez come miglior portiere del pianeta. L'estremo difensore ha battuto, oltre al marocchino Bounou, anche Courtois, in autunno premiato al Pallone d'Oro come miglior numero uno.

Stavolta, però, con i Mondiali da considerare, Martinez ha avuto la meglio anche su chi ha conquistato Liga e Champions in primavera. Non completamente, però, durante la cerimonia del The Best.

Martinez non è stato infatti selezionato nella top 11 del 2022: al suo posto, come portiere, è stato inserito proprio Courtois.

Un paradosso, considerando che Martinez ha vinto come miglior portiere in assoluto, ma nella top 11 il posto come estremo difensore numero uno è stato preso dal collega belga. Il motivo? Votanti diversi.

Se per il premio come miglior portiere votano commissari tecnici, media, tifosi e capitani, per entrare nella top 11 è necessario il voto dei giocatori professionisti appartenenti alla Fifpro, l'associazione dei calciatori di tutto il mondo. Che hanno optato per Courtois.

Una top 11, tra l'altro, decisamente votata all'attacco: Mbappé, Messi, Haaland e Benzema sono stati selezionati al pari di Casemiro, Modric, De Bruyne, Cancelo, Van Dijk e Hakimi.

A Parigi erano tra l'altro solo presenti Hakimi, Messi e Mbappé, di casa in virtù della loro miitanza nel PSG, al pari di Van Dijk, Casemiro e Cancelo. Non presenti invece alla cerimonia i vari Haaland, Benzema, Modric e De Bruyne.