Ha dominato il girone, ma non sarà testa di serie ai Mondiali: pericolo Germania per le big

C'è stato un punto, in cui la Germania sembrava rischiare veramente l'accesso ai Mondiali 2022. Un momento, spazzato via dal riscatto della formazione tedesca, deludente agli Europei itineranti, fuori causa prima del previsto in Russia ma ora nuovamente pronta a stupire come suo solito, grazie alla qualificazione in Qatar.

Nove vittorie e una sconfitta per la Germania, in un girone che ha visto Macedonia del Nord, Romania e Armeina combattere fino all'ultimo secondo, con i primi che dopo aver ottenuto la qualificazione a Euro2020 (torneo deludente) affronteranno i playoff per accedere ai Mondiali, senza essere testa di serie.

Già, le teste di serie, quelle che grazie al ranking FIFA sono in qualche modo avvantaggiate durante i sorteggi. Nel caso dei playoff per accedere ai Mondiali permetterà loro di giocare in casa la semifinale (i padroni di casa nella finale in gara unica verranno sorteggiati).

Più complicato il discorso relativo al sorteggio degli otto gruppi nella fase finale dei Mondiali, visto che sì essere testa di serie permetterà alle otto squadre (compreso il Qatar padrone di casa) di non affrontare altre big di prima fascia, ma non renderà immuni alla possibilità di affrontare altre grandissime e favorite alla vittoria finale, leggasi la Germania.

Belgio, Argentina, Francia, Inghilterra e Brasile saranno teste di serie, ma nel proprio girone potrebbero affrontare una squadra d'elite come la Germania, che con Flick sembra aver ripreso la rotta per essere la migliore al mondo. Il deludente Europeo ha portato la Nazionale tedesca a cadere verticalmente nel ranking FIFA, fino al 12esimo posto.

Certo, le amichevoli di inizio 2022 potrebbero rialzare la Germania nel ranking, ma non abbastanza da essere testa di serie al sorteggio dei Mondiali previsto in primavera. Un destino che riguarderà tra l'altro anche una tra Danimarca e Spagna, ma anche Olanda e Portogallo in caso di qualificazione.

Il rischio è dunque un girone di ferro per una o più Nazionali ai Mondiali 2022, ma soprattutto per chi sarà costretto a sfidare una Germania che nonostante un piccolo sbandamento ha dominato il proprio girone con goleade in lungo e in largo.

Il ranking FIFA non è ancora ben definito per quanto riguarda nazionali sudamericane, nordamericane, africane ed asiatiche, ma potrebbe sollevare alcune di loro a discapito delle europee.

E' dunque ad esempio possibile un gruppo da urlo con Argentina, Germania, Uruguay e Polonia, a seconda di come andranno le ultime gare di qualificazione. Di certo per tutte le big dei Mondiali, al momento del sorteggio ci sarà lo spauracchio Germania: essere testa di serie non servirà ad evitarla.