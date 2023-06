Una terza squadra per Emanuele Filiberto: è ufficiale l’acquisto del Portici

Dopo aver rilevato in passato il Savoia ed il Real Aversa, Emanuele Filiberto di Savoia acquista una terza società campana.

Emanuele Filiberto di Savoia cala il suo personalissimo ‘Triplete’. Dopo aver acquistato in passato il Savoia di Torre Annunziata ed il Real Aversa (due squadre che militano in Eccellenza), ha aggiunto alla sua ‘scuderia’ una terza società calcistica: il Portici.

A confermare l’acquisto della compagine campana che nella scorsa stagione si è piazzata al dodicesimo posto nel Girone G di Serie D, è stata la Casa Reale Holding SpA attraverso un comunicato stampa.

“La Casa Reale Holding SpA ha rilevato l’intero capitale sociale del Portici calcio, società iscritta al campionato di Serie D e appartenente ad una città tra le più prestigiose ed appassionate della provincia di Napoli.

Un'ulteriore operazione fatta per la salvaguardia del titolo sportivo di un club, in precedenza sostenuto esclusivamente da due imprenditori locali, Pasquale Noia e Lorenzo Ragosta.

Il nostro intento è di allestire una squadra competitiva, certi del grande sostegno da parte dei tifosi e dell’intera città”.

La notizia di un possibile cambio di proprietà era nell’aria da giorni (si parlava di costi ormai insostenibili) al fine di salvaguardare il titolo sportivo della squadra, ma non era trapelato il nome del possibile acquirente.

Un acquisto importante per Emanuele Filiberto, non resta che vedere quali saranno le ambizioni del nuovo Portici in vista della prossima stagione.