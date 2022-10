La Ternana è la sorpresa della Serie B: cinque vittorie di fila e primo posto solitario

La Ternana sogna in grande in Serie B: la squadra di Cristiano Lucarelli si è issata in vetta dopo un inizio complicato.

47 anni, praticamente due generazioni: è da tanto che la Ternana non disputa un campionato di Serie A, da quella che ad oggi resta la seconda partecipazione in assoluto dopo la prima della stagione 1972/1973. Altro calcio, altri tempi. A quasi mezzo secolo di distanza, la squadra allenata da Cristiano Lucarelli (classe 1975, guarda caso) sogna il colpo grosso e, a certificare ciò, vi è la classifica di Serie B che dopo nove giornate parla chiaro: Ternana al primo posto solitario con 19 punti, uno in più rispetto a Reggina, Frosinone, Bari e Genoa. Il cambio di marcia dopo un avvio deludente è avvenuto alla quinta giornata: il 3-2 rifilato in rimonta al Parma al 'Tardini' ha innescato la scintilla giusta per una sana ripartenza, avvalorata da altri quattro successi (contro Perugia, Cittadella, Palermo e Benevento) che hanno portato il totale a cinque consecutivi. Un ruolino da applausi che cozza con l'amarezza esternata pubblicamente dal vulcanico patron Stefano Bandecchi per il pesante 1-4 subìto a Modena a fine agosto, il punto più basso di questo inizio di stagione. "Siccome non è che il silenzio mi è stato imposto da Babbo Natale, ma è una mia idea, non pensate che girano le palle soltanto a voi perché per quello che io pago di stipendi e per quello che io desidero ottenere, una partita come quella di oggi contro una squadra di mer** a me fa veramente inca*****". Mister Lucarelli ha saputo ritrovare la rotta giusta verso un inatteso posto al sole: lo scorso maggio aveva firmato una lettera d'intenti col presidente, utile a spazzare via le voci di un esonero in seguito al decimo posto e al mancato approdo ai playoff promozione. "Pubblichiamo la lettera di intenti firmata dal nostro allenatore, Cristiano Lucarelli, con le linee guida dettate dal presidente Stefano Bandecchi, per la prossima stagione agonistica. Si è fatto molto clamore nei giorni successivi la fine del campionato riguardo problematiche di rapporto tra la Società ed il mister, problematiche che non sussistono in quanto tutti, ognuno per il suo ruolo, sono impegnati e focalizzati verso il raggiungimento di un obiettivo che rappresenterebbe il coronamento di un sogno". La Ternana sembra essere sulla strada giusta per imboccare finalmente il sogno, sospinta da una vera e propria cooperativa del goal: ben 11 i giocatori che finora hanno timbrato il cartellino, con Partipilo, Favilli e Palumbo a guidare la classifica (3 reti a testa). Senza dimenticare Alfredo Donnarumma e Raul Moro, gioiellino in prestito dalla Lazio. In Umbria stiamo riscoprendo anche l'ex Juventus, Bologna e Verona Frederik Sörensen, autore del momentaneo 1-2 che ha dato il via alla rimonta sul campo del Benevento: uno dei nomi 'riciclati' dalla società rossoverde per provare a riscrivere la storia. Scelti da Goal Pallone d'Oro 2022: le classifiche finali nelle varie categorie

