Lucarelli e la Ternana ancora insieme: "Lettera d'intenti tra presidente e allenatore"

Per annunciare la permanenza di Cristiano Lucarelli, la Ternana sorprende tutti. Lettera d'intenti e non un normale comunicato: questo il modo con cui il club umbro spegne i rumors ed ufficializza la prosecuzione del rapporto col tecnico.

"Pubblichiamo la lettera di intenti firmata dal nostro allenatore, Cristiano Lucarelli, con le linee guida dettate dal presidente Stefano Bandecchi, per la prossima stagione agonistica".

"Si è fatto molto clamore nei giorni successivi la fine del campionato riguardo problematiche di rapporto tra la Società ed il mister, problematiche che non sussistono in quanto tutti, ognuno per il suo ruolo, sono impegnati e focalizzati verso il raggiungimento di un obiettivo che rappresenterebbe il coronamento di un sogno".

Scorrendo la lettera, si legge come "durante tutto l'anno calcistico non si parlerà mai di 'obiettivo salvezza' ma sempre e solo di protagonismo del campionato in corso", mentre in chiave mercato si è stabilito "di non sconvolgere la squadra dell'anno 2021/2022" e di "modificarla per quanto riguarda gli over solo per l'uscita di quattro calciatori".

Lucarelli, come recita il documento, è aperto ad "ogni tipo di miglioramento per lo staff e ogni tipo di attrezzatura necessaria al fine di lottare nell'anno calcistico 2022/2023 per portare la Ternana in serie A".

L'articolo prosegue qui sotto

Presente anche una parentesi tattica, con 4-3-2-1, 4-2-3-1, 3-4-3 e 4-3-3 moduli su cui puntare, nonchè medesima visione relativa ai metodi di allenamento.

Lucarelli è al timone della Ternana dall'estate del 2020: con le Fere, trionfale promozione dalla C alla B e l'ultimo campionato in cadetteria concluso al decimo posto.