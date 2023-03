Bandecchi finge di essere stato aggredito: "Mi hanno spappolato l'occhio, ma era una battuta"

Il presidente della Ternana si mostra con l'occhio fasciato sui social dopo un'intervento e punge: "Ora potrete godere tutti".

Shock, durato una sola ora, in casa Ternana. Dopo la sfuriata del presidente Bandecchi in conferenza stampa nel post gara contro il Cittadella, il patron del club umbro ha finto di aver subito un'aggressione e ha pubblicato una storia Instagram dove si mostrava polemico con un occhio completamente bendato.

"Sto andando in giro a fare lo scemo, qui fai sempre il furbo, vuoi dire le cose, discuti... - le parole di Bandecchi su Instagram - E adesso succede 'sta cosa qua, signori. Cosa vi devo dire? Picchia e ripicchia hai visto com'è andata a finire? Chi la fa l'aspetti. Arrivederci a tutti. Adesso potete godere, me l'hanno spappolato questo occhio"

Instagram

Bandecchi ci ha tenuto poi a tranquillizzare tutti i suoi followers con una seconda storia Instagram pubblicata un'ora dopo la precedente.

"Ri-buonasera. Signori, ma io stavo scherzando - aggiorna ridendo il patron della Ternana - Siccome ho visto che molti si stanno preoccupando, con gente che scrive: 'Che è successo?', 'Ma come mai?', vi dico che non è successo niente. Dove fare un'operazione a un occhio da un anno e mezzo. Dovevo operarmi e non avevo mai trovato lo spazio, il tempo, la possibilità di farlo. La situazione era diventata insostenibile e oggi pomeriggio mi sono operato. È finita, è andato bene, a posto, ora vado a casa. Avevo fatto una battuta. Signori, se uno va in giro con un occhio così marchiato come minimo ha anche il naso marchiato. Volevo rasserenare i tanti che si sono preoccupati, chiedo scusa, per me era una battuta normale, niente di particolare."

Non si è trattato di un'aggressione dunque, ma soltanto di uno scherzo del presidente rossoverde che ha sfruttato il vistoso bendaggio per giocare (e provocare) su Instagram. Nonostante il clima in casa Ternana non sia dei più sereni.