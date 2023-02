La sfuriata di Bandecchi dopo Ternana-Cittadella: "Niente pace coi tifosi, non sono Gesù Cristo!"

Lo sfogo del patron rossoverde Bandecchi dopo il caos coi tifosi: "Sono un uomo come gli altri. Rifare lo stadio? Magari lo butto giù!".

Una sfuriata in piena regola. Stefano Bandecchi, al fischio finale di Ternana-Cittadella, sabato pomeriggio non le ha di certo mandate a dire. Dopo l'acceso confronto con alcuni tifosi presenti sugli spalti al termine del match, culminato in uno scambio di sputi confermato dal numero uno delle Fere, in conferenza il patron rossoverde ha dato vita ad un duro sfogo relativo a quanto accaduto.

"Quello che la gente non ha ancora capito di me è che sono un vincente perchè perdo spesso ma mi rimetto in piedi - le parole di Bandecchi ai giornalisti - C'erano 3mila persone in questo stadio del cazzo: in 2mila sono rimasti a mandarci a fanculo, è una tifoseria questa? Andassero a vedere in Inghilterra cos'è il calcio. Altro che rifare lo stadio: magari butto giù questo e non costruisco una minchia, nemmeno i seggiolini del bar ci metto".

Il presidente della Ternana, in sala stampa, è stato un fiume in piena.

"Sì, mi hanno sputato e io ho sputato a loro. Perchè secondo voi la seconda volta che arriva uno stronzo che mi sputa, io mi faccio sputare? Sono un uomo come gli altri, se mi sputano in 3 non solo gli risputo, ma se non c'era il fossato gli davo anche due pizze in faccia. Ora prendo la macchina e torno a casa: chi vuole venire, venisse! A me non dovete rompere il cazzo. Mica sono Gesù Cristo, non me ne frega neanche un cazzo di esserlo pur essendo un credente. Sempre a dare l'altra guancia...".

Durante l'infuocata conferenza, Bandecchi ha ricevuto anche una telefonata dalla moglie.

"Era lei... Ma questa cosa sta andando in qualche tv? No, perchè già mi sta mandando a fanculo. Forse mi stava comunicando che non torno manco a casa".

In merito alla diatriba coi tifosi, infine, il massimo esponente della Ternana non intende fare dietrofront.

"Il primo passo? No, non me ne frega un cazzo. Gli ucraini secondo voi si devono ritirare? Secondo me devono ammazzare fino all'ultimo russo che hanno in casa. Quando vorranno chiedermi scusa, allora avremo finito. Chi era allo stadio a mandarmi a fanculo con me ha chiuso. Ma quale trattativa di pace! Pensate che poso 30 milioni e mi sputate? Sveglia!".