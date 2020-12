Tensione in casa Parma: scintille tra Cornelius e Valenti

Al fischio finale di Crotone-Parma, Cornelius e Valenti sono venuti a contatto: l'intervento del team manager ducale li ha divisi.

Si è chiuso il 2020 del e lo ha fatto con una sconfitta contro una diretta concorrente per la salvezza: allo 'Scida' il ha superato la squadra di Liverani, caduta sotto i colpi di Messias. Inutile la rete di Kucka.

Ducali piombati nuovamente nella parte calda della classifica, col forte rischio di essere risucchiati dalla zona retrocessione, distante ora solo tre lunghezze: ad aggravare la situazione, anche un episodio capitato subito dopo il triplice fischio del match di ieri.

Le telecamere di DAZN hanno catturato l'istante in cui Andreas Cornelius sembra dire qualcosa al compagno di squadra Lautaro Valenti, che non pare prenderla particolarmente bene. L'attaccante arriva addirittura a spintonare l'argentino da dietro, prima che l'inquadratura stacchi definitivamente sul primo piano, abbastanza irritato, dell'ex Copenaghen.

A calmare le acque ci ha pensato il team manager del Parma, che ha poi accompagnato Cornelius verso gli spogliatoi nel tentativo di fargli sbollire la rabbia. Di certo non il modo migliore per congedarsi dall'anno che sta per concludersi.