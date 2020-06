Tello esalta Cristiano Ronaldo: "Era come Michael Jordan"

L'ex compagno ai tempi dello Sporting ricorda Cristiano Ronaldo: "Era il migliore a calcio, a biliardino e con i pesi. Sempre competitivo in tutto".

Non si vincono cinque Palloni d'Oro e si resta ad altissimi livelli fino a 35 anni per caso. A raccontare uno dei segreti di Cristiano Ronaldo è Rodrigo Tello, ex compagno del portoghese ai tempi dello quando CR7 non era neppure maggiorenne.

Tello ricorda come già allora Cristiano volesse primeggiare in tutte le attività. Una caratteristica solo dei più grandi.

"La mentalità di Ronaldo era completamente diversa da quella di un ragazzo di 17 anni. Giocavamo a calcio ed era il migliore, giocavamo a biliardino ed era il migliore. Quando faceva sollevamento pesi lui era quello che ne sollevava di più".

Tanto che Tello paragona Cristiano Ronaldo ad un altro numero uno assoluto, seppure del basket.

"Mi ha ricordato Michael Jordan, una persona competitiva in tutto. Fece un allenamento personalizzato anche il giorno della partita".

Il rapporto tra Tello e CR7 insomma ai tempi era ottimo. Ma ancora oggi il fuoriclasse bianconero pare non avere dimenticato il vecchio amico.