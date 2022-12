Telecronisti finale Mondiale Qatar 2022: chi commenta la partita sulla Rai

C'è grande attesa per la finale mondiale di Qatar 2022: scopriamo chi saranno il telecronista e la seconda voce dell'evento.

Sta per delinearsi il quadro completo della finale di Qatar 2022 in programma domenica al 'Lusail Stadium' di Al Dayeen: la prima squadra ad essersi qualificata per l'ultimo atto è l'Argentina.

La 'Seleccion' è tornata a disputare la gara più importante dopo otto anni grazie al netto 3-0 inferto alla Croazia in semifinale: nel 2014 a Messi e compagni andò male a causa della rete decisiva del tedesco Götze ai tempi supplementari, che regalò il successo alla Germania.

L'Argentina giocherà contro i campioni in carica della Francia o la sorpresa assoluta del torneo, il Marocco, prima nazionale africana della storia ad entrare tra le prime quattro al mondo.

Ma chi commenterà la finalissima dei Mondiali?

FINALE MONDIALE QATAR 2022: TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La Rai, emittente designata a trasmettere i Mondiali in Qatar per quanto riguarda il territorio italiano, non ha ancora reso noti i nomi di telecronista e seconda voce dell'evento più atteso.

A commentare l'incontro sarà una di queste due coppie: Alberto Rimedio-Antonio Di Gennaro o Stefano Bizzotto-Daniele Adani.

La seconda, in particolare, ha commentato tutte le gare dell'Argentina ad eccezione della prima, coincidente con la clamorosa sconfitta patita contro l'Arabia Saudita nel girone.