Tapiro d'Oro a Cassano: "Mourinho i trofei può metterseli nel c***o"

Continua il botta e risposta a distanza tra Josè Mourinho e Antonio Cassano. Dopo la replica del portoghese, che aveva ricordato le poche vittorie ottenute dal talento di Bari Vecchia durante la sua carriera da calciatore, era arrivata la controreplica di Cassano.

Immancabile, quindi, la consegna del Tapiro d'Oro da parte del noto programma televisivo 'Striscia la Notizia' che ha raggiunto Cassano col suo storico inviato Valerio Staffelli.

Un'altra occasione per punzecchiare ancora Mourinho con parole decisamente forti.

"Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso. Mourinho i suoi trofei può metterseli nel c**o… ".

E quando gli si ricorda come il tecnico della Roma lo avesse invitato a stare attento per evitare spiacevoli conseguenze, Cassano risponde a tono.

Dice che devo stare attento a quello che dico? Stia attento lui che non lo mandino via per l’ennesima volta, come già successo al Real Madrid, al Chelsea, al Tottenham e allo United: che le sue squadre facciano schifo è un dato di fatto. E' scappato dal Tapiro? A scappare via sono i cagasotto e i conigli".